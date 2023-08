Greenpeace noemt CO2-opslag onder Noordzee een ‘schijnoplossing’

De opslag van CO2 onder de bodem van de Noordzee is een „schijnoplossing die de transitie naar een klimaatneutraal Nederland tegenwerkt”, zegt directeur van Greenpeace Nederland Andy Palmen in reactie op de uitspraak van de Raad van State over Porthos. Dat project in Rotterdam moet CO2 van industriebedrijven afvangen en opslaan, zodat het niet in de atmosfeer komt. Ook Natuur & Milieu zegt „zeker niet te juichen” om de uitspraak.