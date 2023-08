De ontwikkelaar van plantaardige plastics Avantium heeft in de eerste zes maanden van het jaar bijna de helft meer omzet behaald dan een jaar eerder. Het bedrijf werkt aan een fabriek in Delfzijl die suikers uit planten kan omzetten in grondstoffen voor plastics. In de eerste jaarhelft verdiende Avantium onder andere aan een licentie waarmee een Amerikaanse branchegenoot dezelfde technologie kon gebruiken.