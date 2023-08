Reddit krijgt voor het eerst een boete van de rechtbank in Moskou omdat het sociale medium geen content verwijdert met „nepinformatie” over de oorlog in Oekraïne. Volgens staatspersbureau RIA moet Reddit 2 miljoen roebel betalen aan Rusland, zo’n 18.500 euro. Het bedrijf achter Wikipedia, Wikimedia, krijgt van diezelfde rechtbank nogmaals een boete.