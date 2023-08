China geeft geen cijfers meer over hoge jeugdwerkloosheid

China geeft voorlopig geen nieuwe gegevens over de hoge jeugdwerkloosheid in het land. Volgens de officiële lezing van het Chinese statistiekbureau is dat besluit genomen vanwege de noodzaak om het verzamelen van gegevens te verbeteren, om tot een nauwkeuriger cijfer te komen. De stap komt echter nadat de jeugdwerkloosheid in juni een record had bereikt van ruim 21 procent. Ook liet het statistiekbureau vorige maand nog weten dat het cijfer in juli waarschijnlijk verder zou stijgen.