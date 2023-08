Philips was dinsdag de enige stijger in de AEX-index op het Damrak, die na een openingswinst in het rood is gezakt. De beurshandel werd daarbij opgeschrikt door verrassende rentebesluiten in China en Rusland. In China werd een belangrijk rentetarief verlaagd voorafgaand aan een reeks van tegenvallende macrocijfers van de op een na grootste economie. Beijing hoopt met lagere leenkosten het kwakkelende herstel aan te jagen.