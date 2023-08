De West-Oekraïense steden Lutsk en Lviv zijn in de nacht van maandag op dinsdag getroffen door Russische luchtaanvallen. In Lutsk, dat op ongeveer 200 kilometer van de Poolse grens ligt, kwamen volgens burgemeester Yuriy Poguliaiko zeker drie mensen om het leven. Raketten sloegen er in op een bedrijventerrein.