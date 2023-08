Openbaar aanklager Fani Willis heeft de Amerikaanse oud-president Donald Trump en achttien anderen tot uiterlijk 25 augustus gegeven om zich „vrijwillig over te geven” in een zaak wegens aanzetten tot verkiezingsfraude in 2020 in de staat Georgia. Als de aangeklaagden zich niet voor die tijd melden bij de autoriteiten, kunnen ze mogelijk worden gearresteerd.