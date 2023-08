Ook Pechtold kritisch over Omtzigt: hij lost problemen niet op

Ook oud-partijleider van D66 Alexander Pechtold laat zich kritisch uit over het Kamerlid Pieter Omtzigt. „Politiek is niet alleen vertellen waar de problemen zitten en de schuldigen zoeken uit het verleden, het is ook verantwoordelijkheid nemen”, zegt hij in het radioprogramma Sven op 1. Vorige week kreeg de VVD-prominent Henk Kamp nog een standje van Dilan Yeşilgöz - inmiddels officieel lijsttrekker voor de partij - nadat hij zich kritisch had uitgelaten over Omtzigt.