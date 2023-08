De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft bezwaren tegen de alcoholenkelband die het demissionaire kabinet verplicht wil stellen voor mensen die een alcoholverbod opgelegd hebben gekregen. Volgens de privacywaakhond is niet duidelijk of deze alcoholmeter wel betrouwbaar is. Pas als die onzekerheden zijn weggenomen moet het kabinet doorgaan met het wetsvoorstel, vindt de organisatie.