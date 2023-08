De spoedeisende hulp (SEH) van het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem is maandagochtend weer opengegaan nadat het tijdelijk gesloten was wegens wateroverlast. Dat staat op de website van het ziekenhuis. Ook alle operatiekamers zijn weer in gebruik. In de nacht van zondag op maandag knapte een waterleiding. Het lek is inmiddels gerepareerd.