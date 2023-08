Zuid-Korea start mogelijk een onderzoek naar eventuele fouten bij de Wereldjamboree, meldt het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap. Daarbij wordt bekeken wat er is misgegaan en wie daarvoor verantwoordelijk is. De bijeenkomst van de scouts werd eerder deze maand gehouden in Zuid-Korea, dat in diezelfde periode te maken kreeg met een hittegolf en een tyfoon.