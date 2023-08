China boos over ‘tussenlanding’ van Taiwanese vicepresident in VS

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken heeft fel uitgehaald naar Taiwan en de Verenigde Staten naar aanleiding van een tussenstop die de Taiwanese vicepresident William Lai maakte in New York. Lai, die op weg is voor een officieel bezoek aan Paraguay, arriveerde zaterdag in New York, officieel voor een overstap. Maar op X, voorheen Twitter, schreef hij dat hij verschillende ontmoetingen zal hebben en bijeenkomsten zal bijwonen.