In een aantal steden vindt komende week de introductieperiode voor nieuwe studenten in het hoger en wetenschappelijk onderwijs plaats, waarmee zij wegwijs worden gemaakt in de stad. Delft trapt zondag al af met de OWee, de introductieweek voor de aankomende eerstejaarsstudenten van de TU Delft, Hogeschool InHolland en de Haagse Hogeschool. Maandag begint de KEI-week in Groningen, de EL CID in Leiden en de UIT in Utrecht.