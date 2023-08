Een 28-jarige inwoner van Vlissingen heeft donderdagmiddag een bezoeker van dierenpark Apenheul in Apeldoorn bedreigd met wat de politie een flink mes noemt. Er raakte niemand gewond. De man uit Vlissingen is met hulp van medewerkers van het park opgepakt en zit in de cel. Vrijdag wordt beslist of hij langer vast zal blijven zitten, aldus de politie.