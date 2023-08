De grote brand in een Albert Heijn in Haarlem is onder controle. Iets voor 11.00 uur meldde de brandweer het sein brand meester te hebben gegeven. Bij de brand die vanmorgen vroeg ontstond, kwam veel rook vrij, maar die is grotendeels weggetrokken. Er wordt nog wel nageblust. De brand begon vermoedelijk in een vrachtwagen die in het laad- en losgedeelte van de supermarkt stond en sloeg vervolgens over naar de supermarkt.