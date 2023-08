De huidige correctie op de koopwoningmarkt lijkt nog niet voorbij, ondanks een gunstigere koopprijsontwikkeling in het tweede kwartaal van dit jaar. Ook werden er in het afgelopen kwartaal meer hypotheken afgesloten en woningen verkocht. Dit past echter binnen het gebruikelijke seizoenspatroon van de koopwoningmarkt, melden onderzoekers van het Expertisecentrum Woningwaarde van de TU Delft in de nieuwe Monitor Koopwoningmarkt.