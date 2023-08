In Vlaardingen is na een overval op een juwelier een 21-jarige man uit Capelle aan den IJssel aangehouden. Hij zou donderdag aan het begin van de middag met een mes de juwelierszaak zijn binnengelopen en geld hebben geëist. In de winkel ontstond een korte worsteling, waarna de twintiger er met een geldbedrag vandoor ging.