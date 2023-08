Oldebroek voorziet obstakels rond voorgenomen vestiging azc

De Gelderse gemeente Oldebroek wil dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) met het ministerie van Defensie, de provincie Gelderland en het Rijksvastgoedbedrijf gaat praten over het voornemen om een asielzoekerscentrum te openen aan de Bovendwarsweg in die gemeente. Volgens burgemeester Tanja Haseloop-Amsing kunnen er zo veel „obstakels en beperkingen” aan het licht komen, dat verder praten over de komst van het in de gemeente omstreden azc op voorhand niet meer nodig zou zijn. Dat staat in een brief die de gemeente aan de inwoners heeft gestuurd.