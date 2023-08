Leiders van West-Afrikaanse landen, lid van het samenwerkingsverband ECOWAS, zijn achter gesloten deuren in de Nigeriaanse hoofdstad Abuja bijeengekomen om over de gevolgen van de staatsgreep in Niger te praten. Volgens de gastheer, de Nigeriaanse president Bola Tinubu, wil de groep landen zich gaat richten op onderhandelingen met de coupplegers. Eerder dreigde ECOWAS nog met militair ingrijpen.