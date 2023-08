Amerikaanse inflatie en kwartaalcijfers centraal op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht donderdag vooral uit naar het Amerikaanse inflatiecijfer. Dat cijfer speelt een belangrijke rol in het rentebeleid van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank heeft de rente sinds vorig jaar flink opgeschroefd om de inflatie aan te pakken. Beleggers hopen dat het tempo van de prijsstijgingen in de grootste economie ter wereld inmiddels zodanig is afgenomen dat de Fed het rentetarief niet nog verder hoeft te verhogen.