Een medewerker van de vrouwengevangenis Ter Peel in Evertsoord (Limburg) is ontslagen vanwege een relatie met een gevangene. Een woordvoerster van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) bevestigt berichtgeving van die strekking in De Telegraaf. „Dat is vanzelfsprekend niet toegestaan”, zo meldt ze.