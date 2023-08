Kabinet mag opvang Tanzaniaan die Oekraïne ontvluchtte beëindigen

Het demissionaire kabinet mag de opvangregeling beëindigen van een Tanzaniaan die uit Oekraïne naar Nederland is gevlucht. Dat oordeelt de rechtbank van Rotterdam. Begin september zullen de tijdelijke verblijfsvergunningen worden opgeheven van mensen die voor de oorlog in Oekraïne zijn gevlucht maar uit een ander land komen. Deze uitspraak geldt als een eerste test of dit juridisch mag. De Tanzaniaan gaat in beroep tegen de uitspraak, meldt VluchtelingenWerk Nederland.