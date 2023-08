In de Amerikaanse staat Hawaï zijn doden gevallen door felle natuurbranden. Volgens de eerste cijfers van de autoriteiten gaat het om zeker zes doden op het eiland Maui. Volgens lokale media zijn er ook zeker twintig zwaargewonden. De gouverneur van Hawaï, Josh Green, spreekt over een „verschrikkelijke catastrofe” in het vakantieparadijs.