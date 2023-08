Extra toezicht op zorginstelling om rommelige administratie

Een instelling voor thuiszorg in de Randstad wordt voorlopig extra in de gaten gehouden, omdat haar administratie een rommeltje is. Het is niet eens bekend hoeveel cliënten Stichting Avicenne heeft, de ene keer meldt de instelling 78, daarna 27 en korte tijd later 43 en nog wat later 83. Ook heeft Avicenne het over 17 cliënten gehad, en kort erna 140. Daarom staat Avicenne voorlopig onder verscherpt toezicht, meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.