Bijna twee weken nadat het leger de macht greep in Niger, hebben de coupplegers een premier benoemd. Het gaat om de econoom Ali Mahaman Lamine Zeine, zo maakte de junta maandag bekend op de nationale televisie. Lamine Zeine was eerder enkele jaren minister van Economie en Financiën in het kabinet van ex-president Mamadou Tandja, die in 2010 werd afgezet. Tot voor kort was hij als econoom verbonden aan de Afrikaanse Ontwikkelingsbank in Tsjaad.