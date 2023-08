Het Europese bedrijfsleven heeft minstens 100 miljard euro verloren als direct gevolg van de Russische invasie in Oekraïne. Dat komt naar voren uit een analyse van de Financial Times op jaarverslagen van zeshonderd grote Europese bedrijven. Voor 176 daarvan zag de Britse zakenkrant waardeverminderingen, valutaverliezen of eenmalige kosten die voortkomen uit de oorlog in Oekraïne.