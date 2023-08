Beijing en Berlijn zijn positief over Oekraïne-overleg in Jeddah

Afgezanten van meer dan veertig landen zijn het tijdens informele gesprekken in Saudi-Arabië vrijwel eens geworden over de Oekraïens-Russische oorlog, volgens Beijing. Een Duitse regeringswoordvoerder sprak maandag van een algemene bereidheid van de internationale gemeenschap om de oorlog tot een einde te brengen. De bijeenkomst afgelopen weekeinde in de Saudische stad Jeddah was volgens hem een succesvolle bijdrage aan het bewerkstelligen van vrede in Oekraïne.