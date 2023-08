Door werkzaamheden rijden er vanaf maandag 14 augustus vijf dagen geen treinen van, naar en via station Tilburg, meldt de NS. In plaats van intercity’s zet de vervoerder in die periode snelbussen in van Breda naar Eindhoven en Den Bosch. Ook rijdt er van Breda een snelbus naar Den Bosch die onderweg stopt in Tilburg en gaat er een stopbus naar Boxtel.