Nederlandse scouts: vertrouwen in alternatief programma jamboree

De Nederlandse delegatie op de Wereldjamboree in Zuid-Korea reageert goed op het besluit van de organisatie om het internationale scoutingevenement aan te passen. Een woordvoerder van Scouting Nederland zegt dat de sfeer gemoedelijk is, ondanks de drastische wijzigingen in het programma. Vanwege naderend noodweer in de buurt van het evenemententerrein in de Saemangeum-polder worden alle deelnemers en vrijwilligers overgeplaatst naar locaties in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul.