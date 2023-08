De kans is groot dat de vallende sterren van de Perseïden, een meteorenzwerm die elk jaar in de zomer te zien is, dit jaar goed zichtbaar zullen zijn. Dit meldt Weeronline. Tijdens de pieknacht, van zaterdag 12 op zondag 13 augustus, gaat het om 38 tot 50 vallende sterren per uur van de Perseïden.