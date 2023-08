De 27 EU-landen hebben vorig jaar in totaal bijna 3,7 miljoen eerste verblijfsvergunningen afgegeven aan burgers van buiten de EU. Dat is 25,7 procent meer dan in 2021. Nederland kende vorig jaar volgens het Europese statistiekbureau Eurostat 137.546 eerste verblijfsvergunningen toe tegen 103.580 in 2021.