Een toestel van de Spaanse luchtmacht is naar Niger gevlogen om circa twintig Spanjaarden te repatriëren. Circa dertig Spanjaarden in het land verkiezen in Niger te blijven na de staatsgreep van 26 juli. Die is gepleegd door de huidige machthebber, generaal Abdourahamane Tchiani. Het was de vijfde staatsgreep in Niger sinds het land in 1960 van Frankrijk onafhankelijk werd.