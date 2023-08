Toezichthouder ACM waarschuwt voor webshop Femme-Boutique

Consumenten moeten oppassen als ze willen shoppen bij webwinkel Femme-Boutique. Daarvoor waarschuwt de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De toezichthouder ontving al tientallen klachten over de webshop, en datzelfde geldt volgens de waakhond voor de Consumentenbond en de politie. De winkel zou regelmatig niet of te laat leveren en niet bereikbaar zijn. Ook klopt informatie op de site niet over bijvoorbeeld de bedenktijd als je kleding, schoenen, beautyproducten en accessoires bestelt.