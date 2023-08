Op vakantie gaan lijkt dit jaar populairder dan ooit. Ondanks de inflatie willen mensen over de hele wereld er graag even op uit, misschien ook nog omdat het coronavirus de afgelopen jaren roet in het eten gooide. Het moederbedrijf van Booking.com verwacht een „recordzomer”, terwijl ook Airbnb profiteert van de hogere prijzen voor vakantiewoningen.