Harbers: Fremantle Highway lekt geen vloeistoffen of gifgassen

Bij metingen bij het uitgebrande vrachtschip Fremantle Highway zijn geen lekken geconstateerd van vloeistoffen of giftige gassen, meldt demissionair minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) in een brief aan de Tweede Kamer. Bergers kwamen tot deze conclusie toen zij dinsdag en woensdag metingen verrichtten op het schip. Inmiddels is het zwaar beschadigde vaartuig afgemeerd in de Julianahaven, onderdeel van de Eemshaven.