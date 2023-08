Paus Franciscus is aangekomen in de Portugese hoofdstad Lissabon voor een vijfdaags bezoek in het kader van een wereldwijde bijeenkomst voor honderdduizenden katholieke jongeren. Het vliegtuig van de paus, met daarin ook zijn gevolg en de nodige verslaggevers, landde woensdagochtend op de militaire luchtmachtbasis Figo Maduro in Lissabon.