De 32-jarige man die 18 juli in het Zuid-Hollandse Barendrecht is aangehouden in een internationaal onderzoek naar online-identiteitsdiefstal van miljoenen mensen mag in ieder geval nog dertig dagen langer worden vastgehouden. Dat heeft de raadkamer van de Rotterdamse rechtbank bepaald, meldt het Openbaar Ministerie woensdag.