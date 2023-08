Het kabinet moet van zich laten horen, nu er steeds meer berichten binnenkomen over dode migranten in de woestijn in Tunesië en Libië. Dat vindt de ChristenUnie. Het dodental zou voornamelijk oplopen door de asieldeal die de Europese Unie met Tunesië heeft gesloten. Daardoor worden migranten terug de woestijn ingestuurd. Hoeveel mensen daar inmiddels al zijn bezweken, is niet bekend.