Minder muggen en wespen door hitte en achteruitgang insecten

De overlast van muggen en wespen is deze zomer minder dan in andere jaren. Dat komt volgens medisch entomoloog en muggendeskundige Bart Knols deels door de hete en droge junimaand, maar ook door de algemene achteruitgang van het aantal insecten. De biodiversiteit is volgens hem vergeleken met tien jaar geleden sterk achteruitgegaan. „Wespen bijvoorbeeld jagen op andere insecten. Als die er niet of maar heel weinig zijn, kunnen de wespen ook niet overleven. Het is een cascade-effect”, aldus de wetenschapper.