Aandacht voor IMCD en Basic-Fit op rustig Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht dinsdag onder meer uit naar chemicaliëndistributeur IMCD en fitnessketen Basic-Fit. IMCD kondigde een kleine overname aan. Het bedrijf koopt Sachs Chemical in Puerto Rico. Een overnamebedrag werd niet gegeven. Sachs Chemical, dat ook actief is in Costa Rica, heeft een jaaromzet van zo’n 50 miljoen dollar. Basic-Fit zal mogelijk profiteren van een koopadvies door de Duitse investeringsbank Berenberg.