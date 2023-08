Wie wil weten waar het kantoor van koning Willem-Alexander is of waar de Friese paarden voor Prinsjesdag worden opgetuigd, kan deze zomer weer terecht in Den Haag. Van 1 tot en met 13 augustus, met uitzondering van 7 augustus, zijn de deuren van Paleis Noordeinde en de Koninklijke Stallen geopend voor publiek. Dit jaar zijn beide locaties twaalf in plaats van vier dagen te bezoeken.