De politie heeft vorige week een 28-jarige Amsterdammer aangehouden in een onderzoek naar een serie aanrandingen of pogingen tot aanranding in de regio Amsterdam. In totaal hebben vijf vrouwen aangifte gedaan van een man die hen in juni of juli op eenzelfde manier had aangerand of een poging daartoe deed. De incidenten gebeurden op en rond fietspaden in Amsterdam-Zuidoost en Amstelveen, meldt de politie maandag.