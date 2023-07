Een gaslantaarn die bij de Action is verkocht, kan bij gebruik in brand vliegen. Mensen kunnen daardoor brandwonden oplopen, waarschuwt de winkelketen. De veiligheidswaarschuwing is ook verspreid door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Kopers mogen de lantaarn terugbrengen naar de winkel en krijgen dan hun geld terug.