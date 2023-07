Veel energiebedrijven gaan in de fout met het versturen van de eind- en jaarafrekening aan klanten. Volgens toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) verstuurt een op de drie leveranciers deze niet binnen de wettelijke zes weken, waardoor huishoudens te laat horen of zij nog geld terugkrijgen of nog meer moeten bijleggen. De toezichthouder heeft de bedrijven hierop aangesproken.