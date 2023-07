Resultaten Heineken en inflatie centraal op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht maandag vooral uit naar Heineken. De bierbrouwer verlaagde zijn verwachting voor het hele jaar na tegenvallende resultaten in de eerste jaarhelft. Heineken verkocht minder bier, maar wist dankzij hogere prijzen wel meer omzet te boeken. Door hogere kosten nam de nettowinst echter af tot 1,15 miljard euro. Vooral in de regio Azië-Pacific was de vraag volgens topman Dolf van den Brink duidelijk zwakker dan voorzien. Hij verwacht daarbij dat prijzen in de tweede jaarhelft zullen „matigen”.