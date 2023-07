In een vergistingssilo van frietfabriek McCain in Lelystad is zondagochtend een lek ontstaan, schrijft Omroep Flevoland. De brandweer bevestigt dat er een afsluiter is afgebroken van de ongeveer 13 meter hoge silo, waarin aardappelpulp wordt omgezet in biogas. Daardoor stroomde de pulp „als vloeistof” naar buiten, zegt een woordvoerder.