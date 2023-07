Politie zoekt naar beelden aanval en doodschieten wolf Drenthe

De politie heeft telefoons in beslag genomen van mensen die op 9 juli zagen dat een wolf in het Drentse Wapse (gemeente Westerveld) een hobbyboer beet of die betrokken waren bij het besluit om die wolf dood te schieten. Doel was te zoeken naar beelden die van de gebeurtenissen op die ochtend zouden zijn gemaakt. Het functioneel parket van het Openbaar Ministerie bevestigt vrijdag berichtgeving daarover van het Dagblad van het Noorden.