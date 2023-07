ECB-president Lagarde laat ruimte voor pauze renteverhogingen

De Europese Centrale Bank (ECB) zou bij de volgende beleidsvergadering in september kunnen besluiten om de rente niet te verhogen. Dat hangt af van de macro-economische gegevens die de beleidsbepalers van de bank dan hebben, heeft president Christine Lagarde gezegd in een toelichting op het rentebesluit. „We baseren ons bewust op gegevens”, aldus Lagarde. „We kunnen dus de rente opnieuw verhogen, of kunnen pauzeren. En dat kan van vergadering tot vergadering verschillen.”