Het Openbaar Ministerie heeft twee verdachten die waren aangehouden na de vondst van een overleden vrouw in een woning in Den Haag op vrije voeten gesteld. Het onderzoek is nog niet helemaal afgerond, maar zij zijn vooralsnog geen verdachten meer. Van twee anderen is de aanhouding getoetst en terecht bevonden door de rechter-commissaris. Zij zitten nog vast, meldt het Haagse OM woensdag.