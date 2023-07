Burgemeester Stoel van Ameland is bang dat het milieu beschadigd raakt als het brandende vrachtschip boven Ameland zou zinken, bevestigt een woordvoerder van de gemeente Ameland woensdag na berichtgeving van de NOS. In de nacht van dinsdag op woensdag is brand uitgebroken op een vrachtschip ten noorden van het eiland. Daarbij is een van de 23 bemanningsleden om het leven gekomen.